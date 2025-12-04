People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 01:33:15

First Brands financier says ‘a lot of people made a lot of money’ from bankrupt group

Head of trade finance provider says some lenders made out handsomely before car parts company implodedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu People Corp.mehr Nachrichten