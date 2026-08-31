|
31.08.2026 06:31:29
First Breach: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
First Breach hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag nach unten.