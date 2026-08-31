31.08.2026 06:31:29

First Breach: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Breach hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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