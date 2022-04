First Brothers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Brothers hat am 11.04.2022 die Bücher zum am 28.02.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,34 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 6,35 Milliarden JPY gegenüber 2,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at