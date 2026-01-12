|
12.01.2026 06:31:29
First Brothers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
First Brothers veröffentlichte am 09.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 77,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,32 Prozent zurück. Hier wurden 8,75 Milliarden JPY gegenüber 8,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 124,77 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 101,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 19,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!