First Brothers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Brothers veröffentlichte am 09.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,32 Prozent zurück. Hier wurden 8,75 Milliarden JPY gegenüber 8,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 124,77 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 101,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 19,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at