12.01.2026 06:31:29

First Brothers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Brothers veröffentlichte am 09.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,32 Prozent zurück. Hier wurden 8,75 Milliarden JPY gegenüber 8,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 124,77 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 101,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 19,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester
An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen. Während der heimische Aktienmarkt am Freitag zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen