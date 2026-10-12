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12.10.2026 06:31:29
First Brothers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
First Brothers präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 8,33 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Brothers 31,07 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat First Brothers im vergangenen Quartal 2,28 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Brothers 4,94 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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