13.07.2026 06:31:29

First Brothers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Brothers hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 138,77 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,12 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat First Brothers im vergangenen Quartal 6,71 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Brothers 3,03 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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