First Brothers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Brothers hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35,02 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,34 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at