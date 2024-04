First Busey: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Busey lud am 24.04.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,460 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Busey noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 109,7 Millionen USD, gegenüber 118,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at