First Busey: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Busey hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat First Busey mit einem Umsatz von insgesamt 277,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 66,82 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 661,99 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at