First Busey gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Busey veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 267,8 Millionen USD gegenüber 188,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at