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30.04.2026 06:31:29
First Busey gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Busey veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 267,8 Millionen USD gegenüber 188,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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