First Busey legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Busey hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Busey in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 285,7 Millionen USD im Vergleich zu 169,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at