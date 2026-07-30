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30.07.2026 06:31:29
First Busey legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
First Busey präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 268,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 286,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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