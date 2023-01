First Busey präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Busey veröffentlichte am 25.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,610 USD, nach 0,530 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Busey einen Umsatz von 105,1 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,29 USD. Im letzten Jahr hatte First Busey einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie eingefahren.

First Busey hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 452,37 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 400,43 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 454,86 Millionen USD gerechnet.

