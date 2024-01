First Busey stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Busey hat sich am 24.01.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

First Busey hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,12 Prozent auf 107,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 120,0 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,84 Prozent auf 444,03 Millionen USD. Im Vorjahr hatte First Busey 452,37 Millionen USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,21 USD und einem Umsatz von 442,66 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at