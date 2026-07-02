First canadian graphite: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First canadian graphite gab am 29.06.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

First canadian graphite hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 CAD je Aktie gewesen.

First canadian graphite hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,180 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at