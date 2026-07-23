First Capital Bancshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Capital Bancshares hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Capital Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Capital Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 16,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at