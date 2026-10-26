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26.10.2026 06:31:29
First Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
First Capital hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat First Capital im vergangenen Quartal 18,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Capital 16,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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