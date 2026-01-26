26.01.2026 06:31:29

First Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Capital hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

First Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte First Capital ein EPS von 3,57 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat First Capital in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65,31 Millionen USD im Vergleich zu 58,50 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

