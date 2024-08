First Capital Realty: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Capital Realty hat sich am 30.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 184,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at