First Capital Realty: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Capital Realty lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,380 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,16 Prozent auf 183,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 192,9 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at