First Capital Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Capital Realty hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 4,00 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat First Capital Realty mit einem Umsatz von insgesamt 193,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,81 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,01 CAD gegenüber 0,970 CAD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 760,96 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 760,64 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at