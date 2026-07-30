First Capital Realty legte Quartalsergebnis vor

First Capital Realty hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 186,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 186,4 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at