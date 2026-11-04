First Capital Realty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Capital Realty hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Capital Realty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193,7 Millionen CAD im Vergleich zu 183,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at