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08.05.2026 06:31:29
First Capital Realty präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Capital Realty hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,43 CAD gegenüber 0,400 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 193,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 189,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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