First Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Capital präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,43 USD. Im letzten Jahr hatte First Capital einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 16,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at