First Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

First Capital hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Capital 0,870 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat First Capital im vergangenen Quartal 17,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Capital 15,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at