First Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Capital hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 1,30 USD. Im letzten Jahr hatte First Capital einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent auf 17,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at