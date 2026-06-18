First Carolina Financial Services Aktie

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ISIN: US31943F2002

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18.06.2026 07:16:23

First Carolina Financial Prices 5.5 Mln Share IPO At $12.50/shr

(RTTNews) - First Carolina Financial Services, Inc. (FCBM), announced Thursday the pricing of its initial public offering of 5.5 million shares of common stock at $12.50 per share.

The offering is expected to close on June 22.

The offering is expected to generate gross proceeds of approximately $68.8 million.

The company also granted underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 825,000 shares at the IPO price, less underwriting discounts and commissions.

The shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange on June 18 under the ticker symbol "FCBM."

The company intends to use the net proceeds for general corporate purposes, including supporting organic growth, potential acquisitions, refinancing outstanding debt and working capital.

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