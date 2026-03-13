|
13.03.2026 06:31:28
First Choice Healthcare Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
First Choice Healthcare Solutions hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,210 USD beziffert. Im Vorjahr hatte First Choice Healthcare Solutions ein Ergebnis je Aktie von -0,120 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
