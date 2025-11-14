First Choice Healthcare Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Choice Healthcare Solutions hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

First Choice Healthcare Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at