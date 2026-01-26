26.01.2026 06:31:29

First Citizens Bancshares A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Citizens Bancshares A hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 49,18 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,64 Milliarden USD – eine Minderung von 1,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,68 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 165,28 USD gegenüber 189,37 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 14,46 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

