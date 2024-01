First Citizens Bancshares A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Citizens Bancshares A hat am 26.01.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,45 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 48,57 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,36 Milliarden USD geschätzt worden war.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 175,22 USD beziffert. Im Vorjahr waren 77,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 8,98 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte First Citizens Bancshares A 4,07 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 173,58 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 8,44 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at