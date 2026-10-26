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26.10.2026 06:31:29
First Citizens Bancshares A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
First Citizens Bancshares A ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First Citizens Bancshares A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 51,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Citizens Bancshares A 43,12 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat First Citizens Bancshares A mit einem Umsatz von insgesamt 3,73 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,41 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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