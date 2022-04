First Citizens Bancshares B legte Quartalsergebnis vor

First Citizens Bancshares B präsentierte am 28.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Citizens Bancshares B ein EPS von 13,31 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 929,0 Millionen USD gegenüber 451,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at