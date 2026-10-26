First Citizens Bancshares B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Citizens Bancshares B hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Citizens Bancshares B ein EPS von 43,12 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,73 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at