First Citizens Bancshares B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Citizens Bancshares B hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,18 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,17 Prozent auf 3,64 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 165,28 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 189,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,15 Prozent auf 14,46 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

