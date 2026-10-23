First Citizens Bancshares Aktie
WKN DE: A406MH / ISIN: US3194621070
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23.10.2026 12:59:26
First Citizens Bancshares Inc. Q3 Profit Rises
(RTTNews) - First Citizens Bancshares Inc. (FCNCA) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $577 million, or $51.23 per share. This compares with $554 million, or $43.08 per share, last year.
Excluding items, First Citizens Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $623 million or $55.37 per share for the period.
Revenue held steady at $2.433 billion
First Citizens Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $577 Mln. vs. $554 Mln. last year. -EPS: $51.23 vs. $43.08 last year. -Revenue: $2.433 Bln vs. $2.433 Bln last year.
Revenue is considered as the total of net interest income and non interest income
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