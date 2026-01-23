First Citizens Bancshares Aktie
WKN DE: A406MH / ISIN: US3194621070
|
23.01.2026 12:38:14
First Citizens Bancshares Inc. Q4 Profit Falls
(RTTNews) - First Citizens Bancshares Inc. (FCNCA) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $566 million, or $45.81 per share. This compares with $685 million, or $49.21 per share, last year.
Excluding items, First Citizens Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $634 million or $51.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $1.72 billion from $1.70 billion last year.
First Citizens Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $566 Mln. vs. $685 Mln. last year. -EPS: $45.81 vs. $49.21 last year. -Revenue: $1.72 Bln vs. $1.70 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Citizens Bancshares Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.