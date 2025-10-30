First Citizens Bancshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

First Citizens Bancshares lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Citizens Bancshares ein EPS von 1,15 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Citizens Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 34,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at