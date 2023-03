First Citizens kauft die Silicon Valley Bank

(Reuters) - Die US-Bank First Citizens BancShares übernimmt die zusammengebrochene Silicon Valley Bank.

Die Übernahme beinhalte den Kauf von etwa 72 Milliarden Dollar der Vermögenswerte der Silicon Valley Bank mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden Dollar, teilte der US-Einlagensicherungsfonds am Montag mit. Der Fonds rechnet für sich selbst mit einem Verlust von etwa 20 Milliarden Dollar durch die Transaktion. Die genaue Summe werde feststehen, sobald die Konkursverwaltung beendet sei. Bereits am Montag sollten die 17 Filialen der Silicon Valley Bank als First-Citizens öffnen. Der FDIC hatte die SVB am 10. März übernommen und bereits einen vergeblichen Anlauf unternommen, das Institut zu verkaufen.

