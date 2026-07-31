First Commerce Bank Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Commerce Bank Registered hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 22,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at