First Commonwealth Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Commonwealth Financial hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,44 Prozent auf 188,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 187,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at