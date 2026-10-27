First Commonwealth Financial Aktie
WKN: 919114 / ISIN: US3198291078
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27.10.2026 22:08:05
First Commonwealth Financial Corporation Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - First Commonwealth Financial Corporation (FCF) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $44.943 million, or $0.45 per share. This compares with $41.328 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, First Commonwealth Financial Corporation reported adjusted earnings of $45.442 million or $0.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $143.047 million from $135.980 million last year.
First Commonwealth Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $44.943 Mln. vs. $41.328 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.40 last year. -Revenue: $143.047 Mln vs. $135.980 Mln last year.
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