First Commonwealth Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Commonwealth Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

First Commonwealth Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent auf 181,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at