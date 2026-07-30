First Commonwealth Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Commonwealth Financial stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Commonwealth Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,3 Millionen USD im Vergleich zu 184,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at