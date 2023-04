First Commonwealth Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Commonwealth Financial hat sich am 25.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,300 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 92,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at