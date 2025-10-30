First Commonwealth Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Commonwealth Financial hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 USD, nach 0,310 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Commonwealth Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 178,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at