First Commonwealth Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Commonwealth Financial veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Commonwealth Financial 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 188,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 175,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,47 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 728,98 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 698,77 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at