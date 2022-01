First Community Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Community Bancorp hat am 27.01.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,620 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,5 Millionen USD.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,94 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat First Community Bancorp im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 136,78 Millionen USD. Im Vorjahr waren 138,41 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD sowie einen Umsatz von 136,92 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at