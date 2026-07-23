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23.07.2026 06:31:29
First Community Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
First Community Bancorp hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat First Community Bancorp im vergangenen Quartal 62,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Community Bancorp 45,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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